Frauen-Doppelzweier

Historischer Final­einzug: Lobnig-Schwestern rudern am Sonntag um WM-Medaillen

St. Veit an der Glan - Die beiden Lobnig-Schwestern, Magdalena und Katharina, haben am heutigen Freitag etwas historisches geschafft. Die beiden Kärntnerinnen als erstes Frauen-Doppelzweier-Team in der Geschichte des österreichischen Rudersports den Einzug in ein WM-A-Finale geschafft.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter)