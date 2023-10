Sport für alle

Bis 2030: Graz will die sportlichsten Stadt der Welt werden

Graz - Graz zur sportlichsten Stadt in Österreich zu machen ist das Ziel der Sportstrategie 2030, die der Gemeinderat 2019 einstimmig beschlossen hat. Um dorthin zu kommen bedarf es ständiger Anstrengungen und mit dem Sportjahr 2021 unter dem Motto „Let's go" hat Graz gezeigt, was möglich ist.

von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (286 Wörter)