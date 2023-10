Ab 22 Uhr "Earth Night": In Villach gehen heute die Lichter aus Villach - Die Stadt Villach hat sich dazu entschlossen, bei der heutigen "Earth Night" mitzumachen. Dazu gehen zahlreiche Lichter und Lampen in der Draustadt ab 22 Uhr aus. Die Initiative soll ein Zeichen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung setzen und jeder ist eingeladen, dabei mitzumachen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © Thomas Kaiser

Um 22 Uhr werden in Villach zahlreiche Lichter und Lampen ausgehen. Der Grund dafür: Die Stadt macht dieses Jahr bei der “Earth Night” mit. Im Zuge dieser Nacht soll ein Zeichen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung gesetzt werden. Ziel der Initiative ist es, eine ganze Nacht lang das Licht komplett auszuschalten oder zumindest deutlich zu reduzieren.

“Lichter aus und Sternenhimmel genießen”

In Villach werden die Gebäudebeleuchtungen an der Stadthauptpfarrkirche, der Kreuzkirche und der Evangelischen Kirche im Stadtpark ausgeschaltet. Auch die Effektbeleuchtung an der Draulände wird ab 22 Uhr in dieser Nacht nicht mehr leuchten. Die Stadt selbst wirbt auch darum, das eigene Licht auszuschalten. “Einfach heute die Lichter ab 22 Uhr ausschalten und den Sternenhimmel genießen”, meint man dazu auf Facebook.