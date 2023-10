Heute Vormittag Schwer verletzt: Motor­rad­fahrer kracht mit Klein-LKW zusammen Klagenfurt - In Klagenfurt ist es heute am späten Vormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei sind ein 51-jähriger Motorradfahrer und ein 40-jähriger Fahrer eines Klein-LKW zusammengefahren. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © 5min.at

Heute Vormittag, am 23. September gegen 11.15 Uhr, war ein 51-jähriger Mann aus Klagenfurt gerade mit seinem Motorrad in der Landeshauptstadt unterwegs. Er fuhr auf der Quellenstraße in Richtung Westen, als es im Kreuzungsbereich mit der Sattnitzbauerstraße zu einer schweren Kollision kam. Der 51-Jährige fuhr mit einem von Süden kommenden Klein-LKW, in welchem ein 40-jähriger Ebenthaler saß, zusammen.

Motorradfahrer wurde ins UKH gebracht

Der Motorradfahrer selbst erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.