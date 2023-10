Münzgeld, E-Zigaretten, Getränke Drei Jugendliche sollen Spittaler Selbst­bedienungs­laden bestohlen haben Spittal an der Drau - Drei Jugendliche wurden nun wegen des Einbruchs in einen Spittaler Selbstbedienungsladen und des darauffolgenden Diebstahls von Ware von der Polizei ausgeforscht. Die Tat hat vor knapp einer Woche stattgefunden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © 5min.at

Drei bis vor kurzem noch unbekannte Personen haben in der Nacht auf den 17. September in Spittal an der Drau bei einem Selbstbedienungsladen die versperrte Lagertüre eingetreten und in weiterer Folge diverse Sachen daraus gestohlen. Das Diebesgut umfasste Münzgeld, E-Zigaretten und Getränke.

Jugendliche sind aus dem Raum Spittal

Dank umfangreicher Ermittlungen konnten nun Beamte der Polizeiinspektion Spittal an der Drau insgesamt drei Burschen im Alter von 13 bis 16 Jahren als Täter ausforschen. Sie sind alle aus dem Raum Spittal. Der durch die Tat verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.