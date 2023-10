Red‘ ma drüber"

Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny war als Präsident­schafts­kandidat in Graz

Graz - Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny – alias Marco Pogo – geht derzeit auf Wahlkampftour in ganz Österreich. Er will nämlich Bundespräsident werden. Vor der entscheidenden Wahl am 9. Oktober will er sämtliche Bundesländer besuchen. Heute war er in Graz auf Besuch.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (75 Wörter)

Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny war heute in Graz. © Elisa Auer