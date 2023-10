Vier Personen verletzt

Sauna hat gebrannt: Großeinsatz der Feuerwehren in St. Veit

St. Veit an der Glan - Am Freitagnachmittag kam es zu einem Saunabrand in der St. Veiter Innenstadt. Vier Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (61 Wörter)