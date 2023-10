"Soll bleiben" "Lebensraum Bahn­hofstraße": Zwei Petitionen sprechen sich für Weiter­führung aus Bahnhofstraße - Mit Ende September endet auch der "Lebensraum Bahnhofstraße". Gegen dieses Ende regt sich nun aber in zwei Lagern Widerstand. Man wolle die Belebung der Bahnhofstraße beibehalten und eventuell sogar ausweiten. Zwei Petitionen können dazu unterschrieben werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © derschindler

Unter dem Motto “Lebensraum Bahnhofstraße soll bleiben” starten die Plattformen Stadtentwicklung, Initiatives Viktring, Radlobby und Critical Mass eine gemeinsame Petition. Sie richtet sich direkt an den Bürgermeister und die gesamte Stadtregierung. Dabei wird gefordert, dass nicht nur der Lebensraum Bahnhofstraße bestehen bleibt, sondern mittelfristig auch auf die gesamte Bahnhofstraße erweitert wird.

“Bis zum Ende der Evaluierung eine Begegnungszone”

Da man eine der 100 “climate-neutral and Smart Cities” in der EU – die einzige in Österreich – sei, müsste man hier eine Vorreiterrolle übernehmen, so die Initiatoren der Petition. In jedem Fall soll der derzeitige Lebensraum bis zum Ende der Evaluierung im März 2023 als Begegnungszone erhalten bleiben, ist man sich einig. Daher hat man eine Petition gestartet, die online unterschrieben und unterstützt werden kann.

“Wie kann man den Raum nutzen und bespielen?”

Auch die Klagenfurter Grünen fänden es “schade”, wenn man das Projekt jetzt einfach so beenden würde. Man ist sich einig, dass man das Projekt nicht einfach abbrechen könne indem man die Gehsteige wieder hochklappt und die Ampeln wieder einschaltet. “Vielmehr muss man sich die Frage stellen”, so Clubobmann Philipp Smole, “wie man diesen Raum nutzen und bespielen kann?” Die Klagenfurter Grünen starten daher ebenfalls ab heute online eine Petition zum Erhalt des “Lebensraumes Bahnhofstraße” und hoffen auf viel Zuspruch aus der Bevölkerung.