Im Viktor Frankl Festsaal "Supervision und Coaching": PH Kärnten feiert neun Absolventen Kärnten - Im Viktor Frankl Festsaal wurden die Abschlussdiplome für neun Absolventinnen und Absolventen der PH Kärnten aus verschiedensten Berufsfeldern überreicht. Sie sind damit zukünftig als "Akademische/r Supervisor/in und Coach" zertifiziert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) Landeshauptmann Peter Kaiser mit Studiengangsleiterin Erika Mikula und den Absolventinnen des Lehrganges. © LPD / Peter Just

Landeshauptmann Peter Kaiser hob die außerordentlichen Leistungen der Absolventen hervor. “Sie alle haben über mehrere Semester hinweg zusätzliche Belastungen – neben ihren verantwortungsvollen Berufen – auf sich genommen. Bildung ist der wichtigste Rohstoff für uns alle. Herzliche Gratulation an Sie alle”, so Kaiser, der sich mit einem speziellen Blumengruß bei Erika Mikula für die engagierte Leitung des Lehrgangs bedankte.

“Nur mit Blick von außen sind Herausforderungen zu meistern”

In ihrer digitalen Festrede drückte PH-Rektorin Marlies Krainz-Dürr ihre Hoffnung aus, dass Supervision und Coaching sich im Schulbereich langfristig durchsetzen mögen. “Denn nur mit dem Blick von außen können sich Schulen auf die neuen Herausforderungen einstellen. Die Anforderungen, die in den vergangenen Jahren an sie gestellt wurden, waren hoch”, weiß die Rektorin.