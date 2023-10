4:0-Sieg Erster Sieg: KAC besiegt Vienna Capitals klar Klagenfurt - Der KAC konnte am heutigen Freitag die Vienna Capitals in der Eishockey-Liga klar schlagen. Schlussendlich ging es 4:0 für die Klagenfurter aus. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) SYMBOLFOTO © EC-KAC/Kuess

Das Spiel begann gleich mit einem doppelten Paukenschlag des KAC. In der 3. Minute schlug Lessio, in der 5. dann Witting zu. Nach nicht einmal fünf Minuten stand es also bereits 2:0 für die Gäste aus Klagenfurt, dabei blieb es aber dann auch bis zur ersten Pausensirene. Im zweiten Drittel dauerte es dann zwölf Minuten, ehe der KAC um noch einen weiteren Treffer erhöhen konnte. Vallant traf zum 3:0. In der letzten Spielminute traf dann auch noch Kraus ins leere Tor. Damit konnte der KAC den ersten Sieg der Saison im dritten Saisonspiel feiern.