1:6-Niederlage Graz99ers werden von Innsbrucker Haien überrollt Graz - In der heutigen Eishockey-Runde wurden die Graz99ers von Innsbruck überrollt. Schlussendlich musste man eine 1:6-Heiminiederlage hinnehmen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) SYMBOLFOTO © 99ers/Grundauer

Während die Grazer das erste Drittel eigentlich unter Kontrolle hatten, waren es die Innsbrucker, die kurz vor Drittelende dann mit einem Doppelschlag in Führung gingen. Erst war es Bourque, dann traf Coulter. Das zweite Drittel begann dann, wie das erste Drittel endete: Mit einem Innsbrucker Doppelschlag. Bär und Winkler erhöhten auf 4:0 für die Tiroler. Das war es dann auch schon wieder von Drittel zwei.

Tiroler kontern Grazer Anschlusstreffer

Im dritten Drittel kamen die Grazer dann kurz wieder etwas näher an den Gegner ran. Granholm traf zum 1:4, doch nur drei Minuten später stellte Coulter die Vier-Tore-Führung wieder her. In der 58. Minute erhöhte Innsbruck dann sogar noch einmal durch einen Treffer von Shaw.