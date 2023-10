Heute Nachmittag Autofahrerin wurde von Sonne geblendet und kollidiert mit Radfahrerin Seeboden - Heute wurde eine Autofahrerin in Seeboden von der tief stehenden Sonne derart geblendet, dass sie frontal mit einer Radfahrerin kollidierte. Diese musste daraufhin ins Krankenhaus nach Spittal gebracht werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © 5min.at

Am heutigen Freitag, den 23. September gegen 16.40 Uhr, fuhr eine 51-jährige Urlauberin aus Deutschland mit ihrem Auto in Seeboden am Millstätter See in Richtung Spittal. Im Kreuzungsbereich Loibenigweg / Am Lurnbichl wurde sie dann von der tiefstehenden Sonne stark geblendet, wodurch ihre Sicht stark beeinträchtigt wurde.

Verletzungen unbestimmten Grades

Dadurch kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Radfahrerin, einer 46-jährigen Seebodnerin. Diese kam dann zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Radfahrerin wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus nach Spittal gebracht. Das Rennrad wurde stark, das Auto leicht beschädigt.