Auto übersehen Zwei Verletze: Durch Kollision gegen drittes Auto geschleudert Bad Waltersdorf - Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Freitagmorgen, dem 23. September 2022, wurden zwei Personen verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Sebersdorf

Gegen 6.40 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw auf der L 401 von Bad Waltersdorf kommend in Fahrtrichtung Sebersdorf. Zeitgleich fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Auto auf der L 401 in entgegengesetzte Richtung. Der 57-Jährige bog bei Straßenkilometer 12,073 nach links auf die Autobahnauffahrt A2 auf. Dabei dürfte er die entgegenkommende 37-Jährige übersehen haben. In weiterer Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Durch die Wucht des Anpralles, wurde das Fahrzeug der Frau gegen ein drittes Auto – der 56-jährige Lenker hielt sein Kfz an der Haltelinie der Autobahnabfahrt – geschleudert.

Zwei Verletzte

Durch den Verkehrsunfall wurde der 57-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld schwer verletzt. Die 37-Jährige – ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld – wurde leicht verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Hartberg gebracht. Der dritte Unfallbeteiligte (56) aus Graz blieb unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Sebersdorf war im Einsatz.