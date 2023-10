Um MItternacht Mitten in der Nacht: Ehepaar mit Quad abgestürzt Hermagor - Gestern, am 23.09.2022, gegen Mitternacht stürzte eine 51-jährige Frau aus Hermagor mit ihrem Quad 15 Meter ab. Sie und ihr Ehemann wurden leicht verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (104 Wörter)

Am 23.09.2022 gegen Mitternacht lenkte eine 51-jährige Frau aus Hermagor-Pressegger See ein dreisitziges Quad auf einer Privatstraße auf dem Nassfeld in Richtung Sonnenalpe Nassfeld.

15 Meter abgestürzt

Auf einer Seehöhe von ca. 1600 Metern kam sie mit dem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte damit ca 15 Meter über die Böschung, wo dieses schließlich in mittelsteilem Gelände zu Liegen kam.

Leicht verletzt

Die Lenkerin und ihr mitgefahrener Ehemann (48) erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Am Quad entstand erheblicher Sachschaden.