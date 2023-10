Solide Leistung Sturm Graz: Klarer Sieg bei den Testspielen gegen Maribor Graz - Der SK Puntigamer Sturm Graz nutzte die aktuelle Länderspielpause am Freitag für ein internationales Testspiel in Wildon. Das Spiel gegen den NK Maribor aus Slowenien endete mit 5:1. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © SK Sturm

Am gestrigen Freitag feierte der SK Sturm Graz klaren 5:1-Testspielsieg gegen NK Maribor. Das erste Tor erfolgte nach 21 Minuten – Oroz köpft ein Tor, es steht 1:0. Ein weiterer Kopfschuss von Böving bringt kurz darauf ein 2:0 für Graz ein. In der 37. Spielminute sorgt ein Elfmeter für 4:0. Nach einem Treffer von Maribor steht es 1:4. Dank Lang endet das Spiel mit einem 5:1.

“Freies Wochenden verdient”

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zeigte sich zufrieden:”Es war uns wichtig, die Länderspielpause möglichst gut zu nutzen und unseren Spielern – vor allem jenen, die zuletzt nicht so viel gespielt haben – Einsatzzeit unter Wettkampfbedingungen zu geben. Ich habe einen sehr guten Test gegen einen internationalen Gegner gesehen, in dem wir dominant aufgetreten sind und uns mit einigen sehr schönen Toren belohnt haben. Jetzt haben sich die Spieler ein freies Wochenende verdient, an dem sie ihre Akkus aufladen können und Kraft für die kommenden Wochen sammeln werden.”