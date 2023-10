Volksnähe Neufassung: Mehr Bürgernähe und Transparenz für Kärntens Gemeinden Kärnten - Die Novelle der Kärntner Gemeindeordnung sieht Petitionsrecht für Bürgerinnen und Bürger sowie Übertragung von Gemeinderatssitzungen im Internet vor – Landesrat Fellner (SPÖ): „Wir machen die Gemeindearbeit transparenter und digitaler“ von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (316 Wörter) © Stadt St. Veit

Eine weitreichende Neufassung der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (AGO) sowie des Klagenfurter und Villacher Stadtrechts bringt Landesrat Daniel Fellner am kommenden Dienstag in die Regierungssitzung ein. „Wir kommen damit dem Wunsch vieler Kommunen und vieler Kärntnerinnen und Kärntner entgegen und machen die Arbeit der Gemeinden transparenter“, erklärt Fellner. Mit der Novelle werden Live-Übertragungen von Gemeinderatssitzungen im Internet ermöglicht. Bislang war dies an Datenschutzbestimmungen gescheitert. „Jeder Gemeinderat, der das möchte, kann künftig alle Bürgerinnen und Bürger an seinen Sitzungen online teilhaben lassen. Ein Mehrheitsbeschluss reicht dafür aus“, konkretisiert Fellner.

Petitionsrecht

Erweitert werden mit der AGO-Novelle auch die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, und zwar in Form eines Petitionsrechts. Jede Person hat künftig das Recht, Eingaben an die Organe der Gemeinde zu richten. Ist diese Eingabe bzw. Petition von mindestens fünf Prozent der wahlberechtigen Gemeindebürgerinnen und -bürger unterschrieben, muss sie von der Gemeinde behandelt werden. „Diese Petitionen können alle Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde umfassen und jederzeit eingebracht werden. Damit erhalten die Bürgerinnen und Bürger nicht nur mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten in ihrem Heimatort – sie erhalten auch einen direkteren Einblick in die Aufgabenbereiche und Möglichkeiten der Kommunalpolitik“, erklärt der Gemeindereferent.

“Dem Landtag übergeben”



„Grundsätzlich ist es jetzt schon gut gepflegte Praxis, dass es eine interne Kontrolle der Gebarung gibt, nunmehr ist dies auch gesetzlich vorgeschrieben“, so Fellner, der abschließend zusammenfasst: „Mit der Novelle der AGO und der Stadtrechte von Klagenfurt und Villach ermöglichen wir es den Kommunen, ihre Arbeit moderner, offener und effizienter zu gestalten. Wir haben in die Novelle viele Anregungen und Wünsche nicht nur der Gemeinden, sondern auch von Bürgerinnen und Bürgern einfließen lassen. Ich freue mich schon auf die Umsetzung!“ Nach Beschlussfassung in der Regierung wird der Entwurf der Novelle zur Erörterung an den Kärntner Landtag übermittelt.