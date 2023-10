Totalschaden Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt: Auto stürzte Böschung hinunter Feldkirchen - Heute morgen fuhr ein 65-Jähriger auf der Bundesstraße B 95 in Richtung Feldkirchen. Er verwechselte das Bremspedal mit dem Gaspedal, beschleunigte und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte 5 bis 7 Meter tief in eine Böschung hinunter. Der Mann wurde verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) © 5min.at

Am 24. September 2022 gegen 07.30 Uhr lenkte ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land seinen PKW auf der Turracher Bundesstraße B 95 von Moosburg kommend in Richtung Feldkirchen. Im Kreisverkehr Moosburg verwechselte er laut eigenen Angaben das Bremspedal mit dem Gaspedal. Der PKW beschleunigte und bei der Ausfahrt in Richtung Feldkirchen kam der Mann mit seinem PKW rechts von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 5 bis 7 Meter tief in die Böschung.

Aus Fahrzeug befreit

Der 65-jährige wurde im PKW eingeklemmt. Er konnte von der FF Moosburg aus dem Fahrzeug befreit werden und nach Erstversorgung vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Am PKW entstand Totalschaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Im Einsatz befand sich neben der Streife der Polizei Moosburg, der Rettungsdienst, sowie zwei Fahrzeuge der FF Moosburg mit 15 Einsatzkräften.