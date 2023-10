Sportlich unterwegs

Gut beraten: Bei der heutigen Herbstmesse von BauerBikes gibt es alles rund ums E-Bike

Fürnitz - Abgefahren: Heute, am Samstag, dem 24.September, findet in der Zeit von 9 bis 15 Uhr die erste Herbstmesse im BauerBikes E-Bike Store in Fürnitz bei Villach statt.

