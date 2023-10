Von Studierenden Aus Idee wird Innovation: Zwölf Projekte bei Umsetzung unterstüzt Klagenfurt - Zweiter Wettbewerb für innovative Ideen mit sozialer und ökologischer Wirkung abgeschlossen – zwölf Ideen werden nun im Rahmen eines Trainingsprogramms vom Team des „Social Innovation Lab Carinthia“ bei der Umsetzung unterstützt. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (362 Wörter) © Standortmarketing Kärnten | Michael Stabentheiner

Das Kooperationsprojekt „Social Innovation Lab Carinthia“ (SILC) des Landes Kärnten mit Gesellschaftslandesrätin Sara Schaar und der Universität Klagenfurt (Institut für Innovationsmanagement und Unternehmensgründung; IUG) hat zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Ideengeberinnen und Ideengebern sowie öffentlicher Verwaltung zu forcieren. Denn dies ist eine wichtige Voraussetzung, um gesellschaftsrelevante Innovationen zu initiieren und umzusetzen. Nun wurde bereits der zweite SILC-Ideenwettbewerb unter dem Motto „Make good things happen“ mit 20 Einreichungen abgeschlossen. Gesucht waren nachhaltige Ideen in folgenden Themenbereichen: demographischer Wandel, Daseinsvorsorge und Lebensqualität, Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz, alternative Formen der Zusammenarbeit, von der Ehrenamtlichkeit zum geregelten Einkommen.

Idee wird Innovation

„Am Beginn jeder Innovation steht eine kreative Idee. Es geht uns darum, soziale Innovationen und soziales Unternehmertum in Kärnten zu fördern und in diesem Bereich Agierende bei der Umsetzung ihrer innovativen Ideen zu unterstützen. Im Bereich der Social Businesses bewegt sich in Kärnten derzeit sehr viel“, dankt Schaar den Einreichenden. „Es freut mich, dass beim diesjährigen Wettbewerb vor allem Lösungsansätze für ein besseres Miteinander der Generationen eingereicht wurden. Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir alles tun, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern.“

Realisierungsmöglichkeit

Eine Fachjury bewertete nun alle Einreichungen und wählte zwölf Ideen aus, die in weiterer Folge an einem Trainingsprogramm der Universität Klagenfurt teilnehmen können und bei der Realisierung der Ideen durch das SILC-Team unterstützt werden. „Auf sie wartet nicht nur das universitäre Social-Innovation-Trainingsprogramm im Wert von 2.000 Euro, sondern auch individuelle Coaching-Angebote für die weitere Umsetzung sowie regelmäßige Treffen mit Unternehmerinnen und Unternehmern – Inspiring-Innovation-Termine – als Möglichkeit zur Vernetzung und zum Ideen-Austausch. Nach dieser intensiven Betreuungsphase werden die besten Projekte prämiert und dürfen dann zusätzliche Beratungsleistungen des Gründerzentrums build! sowie des Maker Space Carinthia in Anspruch nehmen“, erklärt IUG-Leiter Erich Schwarz.

Ideen willkommen

„Das Siegerprojekt aus dem Vorjahr ist mit seinem All-inclusive-Urlaubsbegleitungsangebot für Menschen mit Behinderung bereits im Raum Spittal aktiv. Ich freue mich auf viele weitere innovative Ideen mit sozialer und ökologischer Wirkung, die in die Tat umgesetzt werden, um ein Ökosystem für gesellschaftsrelevante Innovationen in Kärnten zu entwickeln“, sagt Schaar.