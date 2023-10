Polizei im Einsatz Hubschrauber über Wurzen­pass: Juwelier-Ein­brecher möglicherweise gesichtet Arnoldstein - Derzeit kreist ein Polizeihubschrauber über dem Wurzenpass. Laut ersten Informationen soll der Einsatz mit dem Juwelier-Einbruch von heute Früh in Villach zu tun haben, 5 Minuten berichtete. Die Verdächtigen wurden möglicherweise gesichtet. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min Artikel zum Thema Hubschraubereinsatz über Villach: Spektakuläre Verfolgungsjagd

In den frühen Morgenstunden war heute ein Großaufgebot an Einsatzkräften bei einer Fahndung in Villach unterwegs. Unbekannte Täter brachen in ein Juweliergeschäft ein und flüchteten. Mehr zu der wilden Verfolgungsjagd liest du hier.

Täter möglicherweise gesichtet

Die Ermittlungen laufen seitdem auf Hochtouren, die Suche nach den Tätern geht weiter. So läuft aktuell ein Einsatz mit Polizeihubschrauber am Wurzenpass. Möglicherweise handelt es sich dabei um die abgängigen Einbrecher von heute Nacht. “Es wurden zwei verdächtigte Personen in dem Gebiet gesichtet. Ob es sich um die Täter oder nur um Pilzsammler handelt, konnten wir noch nicht feststellen”, entgegnet uns die lokale Polizeistelle auf Anfrage.