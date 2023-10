Es kühlt ab Der Sonntag wird regnerisch und kalt Kärnten - Am Sonntag erwartet uns viele Regen, am Nachmittag kann es mancherorts trocken bleiben. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © 5min.at

Am Sonntag ist es über Kärnten zunächst bewölkt und es gibt überall Regenschauer, regional auch kräftig. Am Nachmittag jedoch bessert sich das Wetter. Es gibt Niederschlagspausen und hier und da sogar leichte Auflockerungen. Im Westen steigt die Schauerneigung gegen Abend hin wieder an. Nach einer Frühtemperatur um 8 Grad stehen am Nachmittag maximal 11 bis 15 Grad am Thermometer.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

