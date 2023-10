Wetterprognose Temperatur sinkt: Der Sonntag wird regnerisch Steiermark - Vom oberen Murtal bis in den Süden regnet es zumindest bis um die Mittagszeit. Der Norden bleibt tagsüber trocken von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Bei vielen Wolken und nur zaghafter Auflockerungen regnet es am Sonntag vom Oberen Murtal bis in den Süden zumindest bis um die Mittagszeit. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter und es gibt auch niederschlagsfreie Stunden. Das Wetter lockert ein wenig auf. Im Norden bleibt es tagsüber noch trocken, hier werden die Regenschauer dafür ab den Abendstunden immer häufiger. Die Temperatur geht zurück, mit schwachem Südwind werden nicht mehr als 12 bis 15 Grad erwartet.

