Radlobby Kärnten Kidical Mass: Kinder und Eltern fordern zum Schul­anfang sichere Radwege Klagenfurt - Kinder und Eltern haben heute in Klagenfurt bei der Kidical Mass für kindergerechte Radwege in die Pedale getreten. Zu Schulbeginn fordern die Familien gemeinsam mit der Radlobby Kärnten die Politik zum Handeln auf. Schulen sollen künftig sicher mit dem Fahrrad erreichbar sein. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (306 Wörter)

Viele Kinder und Jugendliche wollen Radfahren, denn es geht schnell und ist vor allem lustig. Doch fehlende oder plötzlich endende Radwege und immer mehr Autos machen das Radfahren in Kärntens Städten und Gemeinden für die Kleinsten vielerorts schlicht zu gefährlich. Das wollen Kindern und Eltern nicht mehr hinnehmen. Deshalb haben sich heute rund 80 von ihnen in der Innenstadt versammelt, um als bunter und lauter Demozug eine Runde durch Klagenfurt zu drehen.

Sichere Radwege gefordert

Unter dem Motto „Wir wollen radfahren“ haben sie die Politik aufgefordert, endlich sichere und kindergerechte Radwege zu schaffen. Anneliese Fuchs aus dem Organisationsteam erläutert: „Eltern trauen sich oft nicht, ihre Kinder im Verkehr Rad fahren zu lassen und kutschieren sie deshalb mit dem Elterntaxi zu Kindergarten, Schule oder Sportverein”. Die Familien fordern autofreie Zonen und verkehrsberuhigte Schulstraßen. Außerdem sollen Kindergärten und Schulen aus allen Richtungen durch lückenlose, breite Radwege erreichbar werden.

„Es ist klar, dass dafür der Verkehrsraum in den Städten umverteilt werden muss. Doch die Wahl zwischen einem sicherem Kinderradweg und einigen Parkplätzen sollte den Verantwortlichen im Grunde leichtfallen“, gibt sich Daniel Wuttej von der Radlobby Kärnten/Koroška zuversichtlich. „Die Politik braucht etwas Mut, weil jede Veränderung anfangs Widerstände auslöst. Aber schon nach wenigen Monaten wird die Bevölkerung dankbar sein, denn Verkehrsberuhigung und sichere, kindergerechte Radwege steigern die Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner.“

Über Kidical Mass

Die Familien-Raddemo war der krönende Abschluss der europäischen Mobilitätswoche. Die Initiative Kidical Mass startete vor vier Jahren in Wien und hat soeben den VCÖ Mobilitätspreis 2022 in der Kategorie kindergerechtes Verkehrssystem gewonnen. Die Route in Klagenfurt führte über den Ring und den Bahnhof zum Lendhafen, wo die Kinder bei Eis und Musik ihre Wünsche an die Politik richteten.