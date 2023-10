Ölsperre eingerichtet Feuerwehr-Einsatz: Traktor verlor 150 Liter Heizöl Bruck-Mürzzuschlag - Samstagfrüh, 24. September 2022, kam es nach einer Beschädigung eines Plastiktanks zum Austritt von 150 Liter Heizöl. Die Polizei gibt Entwarnung: "Es entstand keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt." von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) © 5min.at

Gegen 7 Uhr Früh wollte ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Traktor einen mit 750 Liter Heizöl gefüllten Plastiktank auf seinem privaten Anwesen umstellen. “Dabei kam der Mann mit der am Traktor montierten Palettengabel zu hoch am Tank an und durchstach den Plastikmantel”, schildert die Polizei den Vorfall. 150 Liter Heizöl flossen daraufhin über eine Pflasterung in die Oberflächenentwässerung. Der 58-Jährige verständigte sofort die Feuerwehr, die rasch alle notwendigen Maßnahmen einleitete.

Ölsperre eingerichtet

Über Anordnung des Umweltalarmdienstes des Landes Steiermark wurde das kontaminierte Erdreich sachgerecht entsorgt sowie die Reinigung des Regenwasserschachtes veranlasst. Im nahegelegenen Parschluger Bach wurde präventiv eine Ölsperre errichtet. Bisher konnte im Bach kein Öl wahrgenommen werden.