Anfang Oktober Mode­geschäft Tally Weijl eröffnet in der ShoppingCity Seiers­berg Seiersberg - Die ShoppingCity Seiersberg wird um ein Geschäft reicher. Am 6. Oktober feiert die Modekette Tally Weijl Neueröffnung.

Für Shopaholics ist die ShoppingCity Seiersberg garantiert die richtige Adresse. Über 180 Shops und Gastrobetrieben warten dort darauf, entdeckt zu werden. Zu diesen Betrieben kommt demnächst ein weiterer dazu. Eine Tally Weijl Filiale öffnet am 6. Oktober im Haus 7 ihre Pforten.

Die Modekette bietet verschiedene Kleidungsstücke für Frauen. “Wir sind eine Marke FÜR Frauen und das seit Tag 1, als unsere Gründerin Tally in einer kleinen Garage in der Schweiz damit begann, ihre ersten Designs zu erarbeiten”, erklärt das Unternehmen. 1987 wurde er erste eigene TALLY WEiJL-Store in Fribourg eröffnet. 1997 folgte die internationale Expansion.