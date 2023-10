Wiesn-Vergnügen Nach zwei Jahren Pause: Der St. Veiter Wiesenmarkt ist eröffnet St. Veit - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause feierte er heute, Samstag, mit einem großen Festumzug sein vielbeachtetes Comeback: Der St. Veiter Wiesenmarkt gilt als eines der größten und ältesten Volksfeste Österreichs und ist ein Fixtermin im heimischen Veranstaltungskalender. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) © pixabay

Schon am heutigen Eröffnungstag der 659. Ausgabe werden bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, das Wiesn-Vergnügen findet vom 24. September bis zum 3. Oktober 2022 statt.

Festumzug und Bieranstich

Seitens der Landesregierung ließen sich Landeshauptmann Peter Kaiser, LHStv.in Gaby Schaunig und Landesrat Martin Gruber den bunten Festumzug mit 50 Gruppen und rund 1.500 Umzugsteilnehmerinnen und Umzugsteilnehmern nicht entgehen. Die zwei Kilometer lange Umzugsroute führte vom Bahnhofsvorplatz über die Bahnhofstraße zum Oktoberplatz, wo erstmalig die offizielle Eröffnung des Wiesenmarkts mit Bieranstich erfolgte.

„Herzlich willkommen am St. Veiter Wiesenmarkt. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Festumzuges, den Organisatorinnen und Organisatoren für ihre fantastische Arbeit und wünsche allen Besucherinnen und Besuchern einen erlebnisreichen Wiesenmarkt. Den Fierantinnen und Fieranten wünsche ich gute Geschäfte“, sagte Kaiser bei seiner Eröffnungsrede. Über 20 Millionen Euro Umsatz würde der Wiesenmarkt in den nächsten Tagen erzielen und sei damit auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, so der Landeshauptmann im Rahmen der Eröffnung.

Wiesenmarkt soll in die Geschichte eingehen

St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer sagte, der heurige Wiesenmarkt würde mit Sicherheit in die Geschichte eingehen. „Nach zwei Jahren einer Pandemie wird heute der 659. Wiesenmarkt wieder aufleben. Jede Eröffnung ist nicht nur ein Stück unserer Stadtgeschichte, sondern auch ein wesentlicher Teil des Landes Kärnten. Der St. Veiter Wiesenmarkt nimmt eine Sonderstellung in ganz Österreich ein“, so Kulmer.

Gesehen wurden beim Festumzug viele Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens, so etwa die Nationalratsabgeordneten Erwin Angerer, Klaus Köchl und Olga Voglauer und zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, so zum Beispiel Gabi Dörflinger und Günther Albel.