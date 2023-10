Rund 500.000 Views Junger Villacher geht mit TikTok-Video viral: Wette brachte Job als Gold­schmied Villach - Dass der Apfel nicht weit vom Baum fällt, erkannte man jetzt in der Villacher Juweliersfamilie Schützlhoffer und "schuld" war eine Wette. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (321 Wörter) Mit Video © KK

Das Talent des 14-jährigen Leon, der in Treffen die Montessori Schule besucht und im Rahmen einer Schnupperwoche im letzten Schuljahr daheim nun ein einwöchiges Praktikum absolvierte, war wohl verschüttet und wurde erst jetzt richtig erkannt. Das Video, das ihn bei der Herstellung des silbernen Wappens der albanischen Staatsfahne zeigt, wurde bei TikTok innerhalb von nur zwei Tagen rund 500.000 Mal angesehen. Gewettet wurde von Usern darauf, dass es ihm

nicht gelingt. Zum Video geht es hier.

Wette enthüllte verstecktes Talent

Den Verdacht, dass Leon eventuell das Talent zu einem Goldschmied hätte, hegten zuerst die Lehrer der Montessori Schule in Treffen. Sie schickten ihren Schüler deshalb auf eine Schnupperwoche in den väterlichen Betrieb nach Villach und landeten damit einen Volltreffer. „Mein Sohn Paul ist ja schon voll im Betrieb tätig, dass da mit Leon ein zweites Talent heranwächst, hätten wir nie geglaubt“, so der erstaunte Papa Gerald in einem Gespräch mit 5 Minuten. Das versteckte Talent von Leon wurde jetzt erst durch Zufall entdeckt, denn als Juwelier war seine berufliche Zukunft in der Familie eigentlich nicht angedacht. Es waren Wünsche die aus dem Internet kamen, er solle doch den albanischen Wappenvogel, einen Adler in Silber formen. Warum gerade den auf der albanischen Staatsfahne? „Das waren halt so die Wünsche der User die darauf wetteten, dass es ihm nicht gelingt, immerhin ist er ja erst 14“, so Schützlhoffer.

Gesagt getan, Leon machte sich an die Arbeit und das Prachtstück macht nun bei TikTok weltweit die Runde. Als Gewinn winkt nun ein Job im elterlichem Betrieb: „Er beginnt im nächsten Jahre nach Beendigung der Schule bei uns selbstverständlich eine Lehre als Goldschmied“, so der stolze Papa und mit ihm wohl die Lehrer der Montessorischule die dafür viel Gespür bewiesen haben.