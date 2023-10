Kärntner Landesjägermeister im Interview Wolf-Problematik: "Der eine oder andere Abschuss muss möglich sein" Kärnten - Die Wölfe die durch unsere Wälder streifen beschäftigen jetzt auch wieder ein Mal die EU. Am Montag werden die Landwirtschaftsminister, darunter auch Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP), ein umfassendes und systematisches Monitoring in Sache Wolf fordern. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) © Pixabay / Christel SAGNIEZ

Es wird auch Geld für einen umfassenden Herdenschutz in Brüssel verlangt. Erstmals hat sich jetzt auch der Kärntner Landesjägermeister Walter Brunner in einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten zur Wolfthematik geäußert, er verlangt statt des ganzjährigen Vollschutzes eine jagdbare Regelung.

“Muss auch einen Zeitraum geben, in dem er bejagt werden darf”

Am Rande einer Veranstaltung auf Schloss Mageregg, bei der Claudia Haider mit ihren Jagdhornbläserinnen durch ein literarisch-musikalischen Pirschgang durch das Kärntner Jagdjahr führte, äußerste auch Kärntens oberster Jäger Walter Brunner seine Forderungen an die EU und der Politik. „Der Wolf soll seine Schonzeit haben, aber es muss auch einen Zeitraum geben, in dem er bejagt werden darf, der Bestand des Wolfes ist nicht mehr gefährdet, daher muss auch der eine oder andere Abschuss möglich sein“. Geschätzt wird, dass sich in Österreich schon ungefähr 50 Wölfe aufhalten die für jährlich 500 Risse verantwortlich sein sollen. Um endlich genaue Zahlen zu bekommen und weil der Wolf bei uns nicht mehr wegzubekommen ist, soll nun Brüssel Geld für den Herdenschutz locker machen und ein umfangreiches Monitoring in die Gänge bekommen.