Nach Sieg: Rot­jacken gastieren am Sonntag beim HK Olimpija Ljubljana Klagenfurt - Nach dem gestrigen Erfolg bei den Vienna Capitals jagt der EC-KAC morgen, Sonntag (17.30 Uhr) seinen zweiten Saisonsieg in der win2day ICE Hockey League. Die Rotjacken gastieren beim am Freitag ebenfalls siegreichen HK Olimpija Ljubljana. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (409 Wörter) © KAC / Jannach

Der EC-KAC konnte nach den enttäuschenden Ergebnissen am ersten ICE-Wochenende am Freitagabend seinen ersten Saisonsieg einfahren, die Rotjacken setzten sich in der mit über 7.000 Zuschauern ausverkauften Steffl Arena in Wien gegen die Vienna Capitals mit 4:0 durch. Damit sprangen die Klagenfurter vom 13. und letzten Platz der Tabelle weit nach vorne und liegen aktuell auf Rang fünf. In Ljubljana bestreitet Rot-Weiß nun sein viertes von acht aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen zu Saisonbeginn, bereits in der Pre-Season gastierte der EC-KAC in der Hala Tivoli und setzte sich dort als insgesamt überlegenes Team mit 4:2 durch.

Die Gegner

Der HK Olimpija Ljubljana bestritt am ersten Ligawochenende nur eine Begegnung und verlor diese: Beim HCB Südtirol setzte es ein 1:4, allerdings erzielten die Italiener zwei ihrer vier Treffer erst in den letzten drei Minuten der Partie, auch verfügten die Grünen Drachen in diesem Spiel bei Even Strength sowohl über mehr Puckbesitz als auch Zeit in der Offensivzone. Am Freitag holten sich die Slowenen auswärts beim amtierenden Vizemeister Fehérvár AV19 ihren ersten ICE-Saisonsieg: Ein starkes Startdrittel wirkte sich noch nicht auf der Anzeigetafel aus, erst spät im zweiten Durchgang ging Olimpija in Folge eines Torwartfehlers der Hausherren in Führung. Den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg erzielte Ljubljana schließlich erst 62 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.

HK OLIMPIJA LJUBLJANA vs. EC-KAC

Dem EC-KAC fehlen in Sloweniens Hauptstadt nur noch die angeschlagenen Kele Steffler und Johannes Bischofberger, der Letztgenannte hat mittlerweile aber bereits wieder seinen ersten Eiskontakt hinter sich. Die gegen Wien krankheitsbedingt ausgefallenen Stürmer Lukas Haudum und Daniel Obersteiner stehen gegen Olimpija wieder zur Verfügung, nach ihren vielversprechenden jüngsten Vorstellungen bleiben auch die Future Team-Spieler Finn van Ee und Luka Gomboc im Lineup. Die Reise nach Ljubljana nicht mitmachen wird hingegen Samuel Witting, der am Samstagabend (wie auch Maximilian Preiml) in der Alps Hockey League-Mannschaft zum Einsatz kommt.

“Freuen uns auf diese Partie”

„Olimpija hat am Freitag gewonnen, das beflügelt die Mannschaft nach der Auftaktniederlage sicherlich. Insofern erwarten wir uns ein schweres Spiel gegen ein Team, von dem wir wissen, dass es sehr gut im Skating und im Umschalten ist. Daher ist es speziell wichtig, unsere Scheibenverluste zu eliminieren. Wir müssen unser Spiel einfach und innerhalb der Grenzen unseres Systems halten, dürfen Ljubljana keine Räume zur Entfaltung anbieten. Wir freuen uns auf diese Partie und werden bereit für ein hartes Spiel sein”, so KAC Stürmer Rok Tičar.