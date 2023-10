Topf auf Herdplatte vergessen Angebrannte Speisen lösten Feuerwehr Einsatz aus Graz/Lend - Angebranntes Kochgut führte Samstagnachmittag, 24. September 2022, zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Verletzt wurde zum Glück niemand. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © 5min.at

Gegen 13.20 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einem Wohnhaus in die Asperngasse gerufen, da im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses Brandgeruch wahrgenommen wurde. Die Berufsfeuerwehr Graz, die mit 23 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz stand, konnte rasch eine Wohnung als Ausgangspunkt des Brandgeruchs feststellen. Nach dem Öffnen der Wohnung bemerkten die Einsatzkräfte, dass ein mit Kochgut gefüllter Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen worden war. Der zwischenzeitlich verständigte Mieter bestätigte dies. Durch das Brandereignis entstand ein Schaden in Form einer Verrußung beim Dunstabzug und an der Wand.