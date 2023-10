“Chansons 2084” Play­backdolls präsentieren ihr neues Album im Kulturhof:villach Villach - Tini Trampler und die Playbackdolls sind am 30. September um 20 Uhr im Kulturhof: zu Gast. Mit im Gepäck ihr neues Album “Chansons 2084”. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) © Stefan Knittel

Auf ihrem mittlerweile fünften Album spannen die Playbackdolls Netze zwischen lokalen und internationalen Klangwelten, in denen sich mitunter auch Unentdecktes findet. Es wird erzählt von Flamingos und Teppichen aus Schokolade, von nächtlicher Rebellion und vom Schwimmbad in der Garconniere. Es geht um Nähe und Distanz, um Reflexion und Rebellion, um Fernweh und Isolation, um Räume, Orte, Welten. Mit englisch- oder deutschsprachigem Gesang und einer Musik, die mühelos Klassifizierungen wie Chanson, Rock, Punk, Blues und Jazz hinter sich lässt und gleichzeitig das Beste aller Musiken in sich aufnimmt, orientieren sich die Playbackdolls eher zwischen Paris und New Orleans, wo andere Acts sich an der Achse Berlin-London-New York ausrichten. Der Titel “Chansons 2084” ist angelehnt an den Roman „1984“ von George Orwell, der Fokus liegt hier jedoch auf positiven Utopien. Utopien, die sich vielleicht in der Vergangenheit schon entwickelt haben – aber nicht bzw. nicht genug gehört wurden, sowie auch auch um die Anfänge einer Utopie in der Gegenwart.