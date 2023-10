Anzeige Junger Lenker (18) flüchtete zweimal vor Polizei-Kontrolle Murtal - Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker flüchtete Samstagfrüh, 24. September 2022, nachdem er zweimal von der Polizei angehalten worden war. Der Mann wird angezeigt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) © 5min.at

Kurz vor 2 Uhr früh hielt eine Polizeistreife im Stadtgebiet von Judenburg einen 18-jährigen Lenker aus dem Bezirk Murtal an, der mit seinem Fahrzeug ohne eingeschaltetes Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die montierten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Nachdem der Lenker einen Alkotest verweigert hatte, stieg er plötzlich in den Pkw und flüchtete in Richtung Paradeisgasse. Dort konnte der Fahrzeuglenker von den nachfahrenden Polizisten nach wenigen Hundert Metern erneut angehalten werden.

Erneute Flucht

Als die Beamten neben dem Fahrzeug standen und den 18-Jährigen zum Aussteigen aufforderten, stieg er auf das Gaspedal und setzte seine Fahrt fort. Beide Polizisten sprangen zur Seite, um vom Pkw nicht überrollt zu werden. Verletzt wurde dabei niemand. Der Lenker flüchtete in Richtung Wickenburgstraße, wo er gegen einen Randstein fuhr und sein Fahrzeug beschädigte. Anschließend setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort.

Lenker stellte sich

Gegen 10 Uhr stellte sich der 18-Jährige bei der Polizeiinspektion Judenburg. Bei seiner Einvernahme gab er an, aus Angst vor einer Strafe geflüchtet zu sein.