Polizeieinsatz Familien­streit eskalierte: 25-Jähriger wurde fest­genommen Graz, Bezirk Gries - Samstagfrüh kam es in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Gries zu einem Polizeieinsatz. Ein 25-jähriger Grazer war mit seiner Mutter in Streit geraten und verletzte bei seiner Festnahme einen Polizisten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Polizeistreife zu einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Gries gerufen, da ein Bewohner eine mögliche Familienstreitigkeit gehört und angezeigt hatte. Bereits bei ihrer Ankunft nahmen die Polizisten aus dem Inneren der Wohnung lautstarkes Geschrei und einen dumpfen Schlag wahr. Als eine 60-jährige Frau nach einer Weile plötzlich die Wohnungstür öffnete, wies sie diverse blutende Verletzungen im Gesicht auf.

Alkoholisierter Mann rannte auf sie zu

Im Hintergrund stand ihr 25-jähriger Sohn mit kampfbereiter Gestik. Er drohte den Polizisten verbal und als er plötzlich aufsprang und in Richtung seiner Mutter und der Polizisten rannte, wurde er schließlich festgenommen. Dabei verletzte er einen Polizisten an der rechten Hand. Der alkoholisierte Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht.