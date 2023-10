Samstagabend

Einsatz am Wiesen­markt: 21-Jähriger ging mit Messer auf Jugend­lichen los

St. Veit an der Glan - Am späten Samstagabend eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 17-jährigen Mann am Gelände des St. Veiter Wiesenmarktes. Dabei zog der Ältere plötzlich ein Springmesser und setzte es ein.

