Dank aufmerksamer Zeugin

LKW-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Waidmannsdorf - Ein 32-jähriger Slowene wurde am Samstagabend, dem 24. September 2022, auf frischer Tat dabei ertappt, wie er versuchte, in einen Klein-LKW in Klagenfurt einzubrechen. Doch als er den Streifenwagen sah, ergriff er die Flucht.