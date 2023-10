Alpine Notlage

Rettung im Gebirge: "Finden den Weg ins Tal nicht mehr"

Gmünd in Kärnten - Ein solcher Notruf erreichte am Samstag, dem 24. September 2022, die Einsatzkräfte in Gmünd in Kärnten. Eine vierköpfige Gruppe hatte auf ihrem Weg zur Hochalmspitze die Orientierung verloren. Die Bergrettung und die Alpinpolizei rückten zum Einsatz aus.

