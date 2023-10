Spieltag: Graz99ers treffen auf die Red Bulls Graz & Salzburg - Daumen drücken! Die Moser Medical Graz99ers treffen am heutigen Sonntag, dem 25. September 2022, auswärts auf den EC Red Bull Salzburg. Spielbeginn ist um 15 Uhr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) SYMBOLFOTO © Graz99ers

Es seien starke erste Minuten gewesen, so die Graz99ers zu ihrem letzten Spiel gegen die Innsbrucker Haie. Schlussendlich kassierten sie jedoch zu leicht Gegentreffer und waren einmal zu oft auf der Strafbank. Das Spiel endete mit einer 1:6 Niederlage für die Steirer. Dennoch sei aus jetziger Sicht “noch nicht viel passiert”. Das Eishockeyteam liegt mit drei Punkten auf Platz 8 – man ist punktegleich mit dem Viert-Platzierten.

Spiel gegen Salzburg steht bevor

Inwiefern sich dies ändert, wird das heutige Match gegen den EC Red Bull Salzburg zeigen. Dieser hat die ersten drei Spiele für sich entschieden, erst am Freitag gab es einen 5:3 Auswärtssieg bei Liganeuling Asiago. Bei den 99ers ist der Blick aber wieder nach vorne gerichtet: “Wir werden uns so gut wie nur möglich auf diese Begegnung gegen Salzburg vorbereiten. Das Spiel gegen Innsbruck analysieren und noch ein Eistraining absolvieren. Dann geht es direkt nach Salzburg”, so Headcoach Johan Pennerborn.