5. Zero Project Unternehmensdialog Menschen mit Behinderung: Nur 30% der Unter­nehmen erfüllen Einstellungs­pflicht Kärnten - In Kärnten gibt es rund 12.000 begünstigte Behinderte und 1.104 einstellungspflichtige Dienstgeber - das heißt Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe die Verpflichtung haben, einen Behinderten einzustellen, andernfalls haben sie eine Ausgleichstaxe zu zahlen. Tatsächlich erfüllen aber nur zirka 336 diese Einstellungspflicht. Darum wurde das "Zero Project" ins Leben gerufen. von Tanja Janschitz 4 Minuten Lesezeit (514 Wörter) © Büro LHStv.in Prettner

„Auf den Tag genau heute vor fünf Jahren haben wir hier im Spiegelsaal die erste Pressekonferenz zum Projekt Zero Project abgehalten und die großartige Initiative von Martin Essl in Kärnten übernommen. Es war der Start einer erfolgreichen und wichtigen Partnerschaft“, erklärte am Donnerstag Sozialreferentin LHStv.in Beate Prettner (SPÖ) bei der Pressekonferenz. Gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), Zero Project-Gründer Martin Essl, autArK-Geschäftsführer Andreas Jesse und Franz Krametter, Geschäftsführer von BB Feinmechanik, machte sie deutlich: „Unternehmen dafür zu sensibilisieren, Menschen mit Behinderung als vollwertige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen – das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Weg, der Geduld, ständige Aufklärung und vor allem das Vorzeigen von best-practice-Beispielen bedarf.“

“Viele Plätze gemeinsam mit autArK geschaffen”

Wie Prettner informierte, habe ihre Sozialabteilung in diesem Bereich einiges auf den Weg gebracht: “Mit Stand heute haben wir 230 vollwertige Beschäftigungsplätze geschaffen. Vor fünf Jahren waren es 120. Wir haben die Plätze demnach um 110 bzw. um 52 Prozent erhöht; viele Plätze davon haben wir gemeinsam mit autArK geschaffen“, so die Sozialreferentin. Ihre Bitte und ihr Appell an die Unternehmen: „Springen Sie über Ihre Vorurteile! Fassen Sie sich ein Herz und agieren Sie mit Verstand: Menschen mit Behinderung behindern Sie nicht; nein, sie lassen Ihr Unternehmen mit Vielfalt punkten!“

Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig betonte, dass in der Wirtschaft das Bewusstsein für Inklusion stark steige: „Die Betriebe investieren in Barrierefreiheit und gelebte Inklusion ist etwas Selbstverständliches. Immer mehr Betriebe nutzen die Chancen und Talente, die viele Menschen mit Behinderung für die Betriebe mitbringen“, so der Landesrat.

Das Gefühl, gebraucht zu werden

Was Martin Essl antreibt, sich seit so vielen Jahren für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung starkzumachen? „Es ist unser Ziel, allen Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, durch eigene Arbeit, die auf ihre individuellen Fähigkeiten abgestimmt ist, ihr Einkommen zu verdienen. Dadurch erfahren sie Anerkennung und das Gefühl, gebraucht zu werden, was sich positiv auf ihr Selbstbewusstsein auswirkt. Aus meiner jahrelangen Erfahrung als Unternehmer weiß ich, dass diese Menschen sich auch durch vorbildliches Engagement, hohe Motivation und Loyalität auszeichnen.“ Sein Wunsch wäre es, dass „alle behinderten und nicht-behinderten Menschen nach ihren Stärken und Talenten in ein Unternehmen integriert werden.“ Zero Project will deshalb „Betrieben die Scheu nehmen, ihnen die Vorteile aufzeigen und ihnen bewusst machen, welches Potenzial sie hier liegen lassen.“ Schließlich stehe sein Zero Project für eine Welt ohne Barrieren – „denn alle gesellschaftlichen Leistungen müssen für alle gleichermaßen da sein.“

Individuelle Lösungen werden erarbeitet

In Kärnten ist autArK regionale Kooperationspartnerin des Zero Projects. „Mit unserem großen Angebotsspektrum und unserem eigenen Betriebsservice für Unternehmen sind wir die ideale Anlaufstelle und der Match-Point, wenn es um das Thema Arbeit & Behinderung geht“, sagte Geschäftsführer Andreas Jesse. „Gemeinsam mit interessierten Unternehmen werden individuelle und maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet. Damit ist dieses Angebot von autArK die ideale Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Menschen mit Behinderungen“, so Jesse.