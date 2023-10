Kärntner Tierschutzverein in Villach Sechs süße Vier­beiner warten im Tierheim Villach auf dich Villach - Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute sechs der süßen Fellnasen vor. Die Vierbeiner können direkt beim Tierschutzverein Villach (Tierheim) kennengelernt und auch dort adoptiert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © Tierheim Villach

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten sechs Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Hast du einen Platz im Herzen für Abby?

Abbys Steckbrief Mischling

weiblich

kastriert-braun

geb.: 13. Jänner 2020

Die kinderfreundliche Abby würde gut zu einer sportlichen Familie passen. Sie ist zwar noch etwas unerzogen, jedoch sehr lernfreudig und freut sich über jede Trainingseinheit. Die Hündin hat ein freundliches Wesen und liebt es zu kuscheln.

"Abby" ist aktuell im Tierheim Villach. © Tierheim Villach

Cigo wünscht sich ein ruhiges Zuhause

Cigos Steckbrief Mischling

männlich

schwarz,

geb.: 1. Oktober 2008

Cigo sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause. Der kinderfreundliche Rüde geht gerne spazieren und liebt seine Streicheleinheiten. Er ist hunde- und auch katzenverträglich.

"Cigo" möchte dich gerne kennenlernen. © Tierheim Villach

Paarweise zu vergeben …

… sind diese vier Katzen. Sie hatten es anfangs nicht leicht und wurden vor einem Monat in Spittal an der Drau aufgefunden. “Leider waren die vier in einem Karton bei einer Baustelle ausgesetzt. Sie wurden verängstigt und abgemagert zu uns gebracht”, so die Tierpfleger des Villacher Tierheims. Es dauerte sehr lange, bis sie Vertrauen zum Menschen hatten. Mittlerweile haben sie sich jedoch sehr gut entwickelt. Fressen brav ihre Mahlzeiten und genießen auch ihre Streicheleinheiten. Dennoch sind sie noch bei schnelle Bewegungen sehr ängstlich. Gesucht wird daher ein ruhiges Zuhause, wo sie ihr restliches Leben verbringen können.

Hast du ein Für-Immer-Zuhause für die vier Samtpfoten? © Tierheim Villach

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennen lernen kann man zu den offiziellen “Besichtigungszeiten” oder nach telefonischer Vereinbarung.

Tierheim Öffnungszeiten Winterzeit: Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen

Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!

Tierheim Öffnungszeiten Sommerzeit: Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 17 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen

Tierannahme und Tierabgabe: bis 16.30 Uhr Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!