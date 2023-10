Gemeinnütziger Wohnbau: Millionen­schwere Immobilien­investitionen in Kärnten geplant Kärnten - Mehrere Förderansuchen aus dem Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus will Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) in der kommenden Regierungssitzung zur Beschlussfassung einbringen. Die Bauprojekte in Klagenfurt, Villach, Völkermarkt und Launsdorf umfassen ein Investitionsvolumen von mehr als zwölf Millionen Euro. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (354 Wörter) SYMBOLFOTO © Adobe Stock

„Dank des gemeinnützigen Wohnbaus weist Kärnten die niedrigsten Mieten in Österreich auf. Gerade angesichts der Kostensteigerungen in vielen Bereichen kommt dem Kärntner Mietensenkungs- und Wohnbauprogramm heute noch größere Bedeutung zu“, betont Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ).

Schaunig bringt mehrere Förderakte ein

So entstehen am Klagenfurter Kardinalplatz neue, moderne Wohnungen in revitalisierten Bestandsbauten. Das Grazer “Projekt Wohnen” errichtet durch Um-, Zu-, und Einbauten 18 Wohneinheiten mit Gesamtbaukosten von rund 1,5 Millionen Euro. „Die Schaffung von Wohnraum in Bestand, insbesondere in Orts- und Stadtkernen, wird von der Kärntner Wohnbauförderung in erhöhtem Maße gefördert. Wir wollen damit der Zersiedelung entgegenwirken und zur Belebung der Ortszentren beitragen. Erfreulicherweise gibt es immer öfter Bestrebungen seitens der Kommunen in diese Richtung. Es ist besonders erfreulich, wenn es auch zu Initiativen vonseiten privater Immobilienbesitzer kommt“, so Schaunig.

Großsanierung in Villach

Ebenfalls in bestehenden Baubestand wird in Villach investiert, und zwar in Form der Großsanierung der „meine Heimat“-Siedlung in der Rudolf-Kattnig-Straße. Drei Wohnbauten mit insgesamt 36 Mietwohnungen werden thermisch-energetisch und qualitätserhöhend saniert. Die Kosten belaufen sind auf rund 1,2 Millionen Euro. „Mit unserem Sanierungsschwerpunkt machen wir den gemeinnützigen Wohnbau in Kärnten klimafit, sorgen für eine Senkung der Heizkosten, eine Verbesserung des Wohnklimas und eine zeitgemäße Adaption von älteren Wohnbauten“, sagt Schaunig.

Bauvorhaben in Völkermarkt und Laundsdorf

In Völkermarkt startet die Bauvereinigung Kärntner Heimstätte währenddessen in der Ritzingstraße den barrierefreien Umbau der Sanitärräume in 52 Mietwohnungen – die Kosten belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Das vierte Bauvorhaben ist ein Reconstructing-Projekt in Launsdorf. Die gemeinnützige Bauvereinigung Fortschritt wird zwei Bestandshäuser der Wohnanlage Fortschrittsiedlung, welche nicht mehr sanierbar sind, durch neue Bauten ersetzen, und zwar in der Qualitätsstufe klimaaktiv Silber. Die Bewohnerinnen und Bewohner können während der Neuerrichtung in ihren alten Wohnungen bleiben. Die neuen Häuser werden in unmittelbarer Nähe der alten hochgezogen. Erst nach dem Umzug werden die alten Häuser abgerissen und an ihrer Stelle Grün- und Freiflächen geschaffen. Die Baukosten für die 44 Wohnungen betragen rund neun Millionen Euro.