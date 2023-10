Tragisches Unglück Tödlicher Motorrad­unfall im Ennstal: Lenker prallte gegen Holz­zaun Haus im Ennstal - In der Nacht auf Sonntag, den 25. September 2022, kam ein 49-jähriger Motorradlenker im Ortsteil Lehen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / christels

Drama in der Gemeinde Haus im Ennstal: In der Nacht auf Sonntag fuhr dort ein 49-jähriger Motorradlenker von Oberhaus kommend in Richtung Schladming. In einer abschüssigen Rechtskurve kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun.

Tödlich verunglückt

Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Bei der Erstversorgung durch das Rettungsteam konnte vom Notarzt nur mehr der Tod des Verunfallten festgestellt werden.