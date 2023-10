Fiese Masche

Betrüger nutzte falsche Identität: "Du gewinnst mehrere tausend Euro"

Klagenfurt-Land - Mit dem Profil einer Bekannten schrieb ein Online-Betrüger eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in den sozialen Medien an und entlockte ihr so mehrere tausend Euro.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (93 Wörter)