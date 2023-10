ARBÖ-warnt CO₂-Steuer kommt: Ab 1. Oktober wird Sprit wieder teurer Graz/Steiermark - „Alle Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich sollten in der nächsten Woche ihr Auto volltanken“, empfiehlt ARBÖ-Präsident Peter Rezar. „Denn am 1. Oktober kommt die CO₂-Steuer, und damit wird Treibstoff pro Liter um gut 8 Cent teurer.“ von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © Pixabay / andreas160578

Eine Tankfüllung bei einem Fahrzeug mit 50-Liter-Tank kostet ab kommenden Samstag, dem 1. Oktober 2022, um rund vier Euro mehr, weshalb bis dahin mit einem Ansturm auf die Tankstellen gerechnet werde. “Wollen zu viele Autofahrer gleichzeitig tanken, ist auf jeden Fall mit Warteschlangen und Staus vor den Zapfsäulen zu rechnen”, warnt ARBÖ-Präsident Peter Rezar. „Die Mineralölkonzerne müssen unbedingt in der nächsten Woche die Tankstellen mit ausreichend Sprit versorgen, damit es zu keinen Engpässen kommt und Benzin und Diesel nicht ausgehen.“

Zwei Drittel für neuerliche Verschiebung

Trotz der Rekordinflation von neun Prozent im August 2022 und der massiven Teuerung in allen Bereichen, beharre die Bundesregierung auf den Start der CO₂-Steuer am 1. Oktober, ärgert sich der ARBÖ-Präsident. „Die Umfragen in den letzten Wochen haben ergeben, dass zwei Drittel der Bevölkerung für eine neuerliche Verschiebung der CO₂-Steuer sind“, so Rezar. […] „Doch anstatt die Preise für Treibstoffe zu senken, macht die Regierung den Sprit jetzt – zu dieser Unzeit, in der viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Einkommen das Auslangen finden sollen, und Angst vor den extremen Heizkosten im Winter haben – Sprit nochmals teurer“, stellt der ARBÖ-Präsident klar.

Besonders massive Auswirkungen habe die Treibstoffteuerung auf Familien mit niedrigem Einkommen, Pensionisten und Arbeitnehmer, die mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren müssen, aber keine Pendlerpauschale erhalten, sagt Rezar voraus.