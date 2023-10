Auszeichnung Klagenfurter Musik­talent bekommt Gläsernen Lindwurm Klagenfurt - Anlässlich des 65. Geburtstages bekam Musiker, Sänger und Udo-Jürgens-Imitator Gert Prix den Gläsernen Lindwurm von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) überreicht. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) #GOODNews Bürgermeister Christian Scheider verlieh Gert Prix den Gläsernen Lindwurm. © StadtKommunikation/Wajand

Dieses Wochenende feiert ein Multitalent den 65. Geburtstag. Die Rede ist von Musiker, Sänger und Udo-Jürgens-Imitator Gert Prix.

Ehrung im Namen der Landeshauptstadt

Samstagabend schaute Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) im Eboardmuseum vorbei, um das Geburtstagskind zu überraschen. „Gert Prix ist aus dem Klagenfurter Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Als Musiker und Sänger ist er berühmt für seine großartigen Udo-Jürgens-Imitationen. Und sein Eboardmuseum beherbergt nicht nur rund 2.000 Exponate aus aller Welt, sondern zählt auch zu Klagenfurts exklusivsten Veranstaltungsstätten“, hob der Bürgermeister hervor und überreichte als Ehrung im Namen der Landeshauptstadt den Gläsernen Lindwurm.

Betreibt das weltweit größte Eboardmuseum

Prix, hauptberuflich übrigens Mathematiklehrer, hat in zahlreichen Konzerten am Klavier oder an der Hammondorgel Udo Jürgens Lieder interpretiert und ist mit diesem Repertoire auch international auf Tour. Seit dem Jahre 2007 betreibt er auf rund 1.700 Quadratmetern auf dem Messegelände das weltweit größte Eboardmuseum mit fast 2.000 Exponaten und Raritäten zum Teil berühmter Musiker. Diese Instrumente restauriert und wartet Prix auch selbst. Das Kärntner Kulturleben kennt den Kultur- und Konzertmanager aber auch mit seinen Bands „Three Tight” und den „Beach Boys“.