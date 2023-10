Für den Fußballnachwuchs

Fußballplatz bei Unwetter zerstört: Kärntner Heimat­dienst spendete 6.000 Euro nach Treffen

Treffen am Ossiacher See - Im Zuge des heftigen Unwetters am Anfang des Sommers wurde auch der Fußballplatz des SV Treffen vernichtet. Daher sammelte der Kärntner Heimatdienst (KHD) Spenden für den Fußballnachwuchs. Nun konnte die stolze Summe von 6.000 Euro an den Verein übergeben werden.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (140 Wörter)