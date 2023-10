Phishing-E-Mail Spittaler (58) ging Online-Betrügern auf den Leim Bezirk Spittal an der Drau - Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde vor kurzem Opfer einer Phishing-E-Mail. Er bemerkte den Betrug erst, als das Zahlungslimit seiner Kreditkarte erreicht war. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Vojtech Okenka

In der Mail wurde der 58-Jährige dazu aufgefordert, sein bestehendes Streaming-TV-Abo neu zu starten, da es angeblich einen Fehler bei der Abbuchung der letzten Zahlung gegeben habe. Dies sollte er über einen in der E-Mail mitgesendeten Link durchführen, “was er dann auch tat”, so die Polizeibeamten.

Acht Abbuchungen durch Unbekannte getätigt

Zwei Tage später bemerkte der Geschädigte, dass das Zahlungslimit seiner Kreditkarte erreicht war und veranlasste sofort eine Kartensperre. Bisher wurden insgesamt acht Abbuchungen von seinem Konto in Höhe von einigen Tausend Euro durch Unbekannte getätigt.