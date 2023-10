Leichtathletik: 350 Teilnehmer bei Masters-Premiere in Kärnten Klagenfurt - 350 Teilnehmer aus 18 verschiedenen Nationen gingen am Wochenende im Rahmen der „Internationalen Österreichischen Meisterschaften der Masters 2022“ in der Leopold-Wagner-Arena auf die Jagd nach Metern und Sekunden. Ausgetragen wurden die Wettkämpfe in den Disziplinen Lauf, Wurf und Sprung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) #GOODNews LH Peter Kaiser mit den Kärntner Teilnehmern bei der Seniorenmeisterschaft © LPD Kärnten/Eggenberger

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bedankte sich bei seinem Besuch der Meisterschaften am Sonntag, dem 25. September 2022, herzlich im Namen des Landes für die Ausrichtung des internationalen Events: „Wir sind sehr stolz, dass unser KLC – mit Unterstützung des Verbandes – diese Masters-Wettkämpfe ausrichtet. Dass die Masters-Wettkämpfe zum ersten Mal in unserem Bundesland ausgetragen werden, ist eine Auszeichnung für das Sportland Kärnten und unterstreicht dessen Stellenwert. Es ist uns eine Freude, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus so vielen Nationen in Kärnten begrüßen zu dürfen. Das zeigt die immer weiter wachsende Bedeutung der Masters“, so Kaiser.

Auszeichnung der Masterathleten des Jahres

Der Landeshauptmann zeichnete bei seinem Besuch ebenso die Masters-Athletin und den Masters-Athleten des Jahres aus. Durchgesetzt haben sich in diesen Kategorien die schweizerisch-vorarlbergerische Vorzeigeathletin Marianne Maier vom TS Höchst – mit über 100 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften Europas beste Masters-Mehrkämpferin – und Gottfried Gassenbauer vom HSV Wien. Alle Ergebnisse der Meisterschaften sind online abrufbar.