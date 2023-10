WWF-Experte skeptisch

Totes Kalb auf Alm von Petutschnig Hons: War es wirklich ein Wolf?

Malta - Ein offensichtlich in Schlatzing in der Gemeinde Malta auf einem Almweg abgelegter Kopf eines Kalbes, wir berichteten, lässt jetzt die Wogen rund um das Thema Wolf hochgehen. Für die einen ist es klar, dass das Kalb gerissen wurde, bei der Tierschutzorganisation WWF herrscht Skepsis, man will das Ergebnis einer Untersuchung abwarten

