Einzigartige Weine und Köstlichkeiten Prost: Sittersdorfer Weinfest feierlich eröffnet Völkermarkt - Feierlich eröffnet wurde heute, Sonntag, das traditionelle Sittersdorfer Weinfest. Nach der pandemiebedingten Absage im Vorjahr können sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher heuer wieder an den einzigartigen Weinen und Köstlichkeiten erfreuen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) Oben von links: Bgm. Bernard Sadovnik, Bgm. Hermann Srienz, GR Markus Kraiger, Bgm. Hannes Mak, Unten von links: Bgm. Gerhard Koller und Frau Erika, LH, 2. Landtagspräsident Jakob Strauß © Büro LH Kaiser

Im Rahmen der Eröffnung sagte Landeshauptmann Peter Kaiser, trotz des nicht idealen Wetters werde man das Sittersdorfer Weinfest in vollen Zügen genießen. „Auch in diesem Jahr wissen wir einmal mehr, welch großartige Produkte hier in der Region angeboten werden. Die Einzigartigkeit und die Historie – über tausend Jahre urkundliche Erwähnung des Sittersdorfer Weinanbaus – sind augenscheinlich. Ich freue mich, dass so viele Besucherinnen und Besucher ihren Weg hierher gefunden haben – genießen Sie den Wein und alle anderen Schmankerln“, so Kaiser.

Gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Koller ehrte Kaiser zudem die Siegerinnen und Sieger der Blumen-Olympiade. Gewonnen haben in den verschiedenen Kategorien Waltraud Piroutz, Margarethe Wutte sowie die Familien Mischitz und Assl. Sie bekamen Gutscheine und Blumensträuße überreicht.