Premiere „Oper im Glashaus“: Beste Unter­haltung im Kulturglashaus Völkermarkt - Zur alljährlichen „Oper im Glashaus“ lud gestern, Samstag, wieder die Erlebnisgärtnerei Sattler in Völkermarkt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) © LPD Kärnten/Varh

Premiere feierte dabei das Singspiel „Im weißen Rössl“ in der Inszenierung von Dominik Am Zehnhoff-Söns und unter der musikalischen Leitung von Davorin Mori. Zu sehen sind in der turbulenten Komödie, die noch vier Mal aufgeführt wird, unter anderen Melanie Wurzer, Kaj-Louis Lucke, Alexander Kuchinka sowie das Orchester „Camerata Sinfonica Austria“.

Nach der Aufführung begeistert zeigte sich Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser, der sich als absoluter Fan der Aufführungen im Kulturglashaus der Intendanten-Brüder Christian und Michael Sattler outete: „Der Betrieb der Gebrüder Sattler trägt völlig zu Recht den Namen ‚Erlebnisgärtnerei‘. Denn es ist jedes Jahr aufs Neue ein wirkliches Erlebnis und ein kulturelles Highlight, den Inszenierungen beiwohnen zu dürfen. Die Entwicklung und Professionalisierung seit der ersten Aufführung im Jahr 2014 ist unübersehbar und dazu möchte ich dem gesamten Team herzlich gratulieren“, so Kaiser.